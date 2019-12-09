Карпаты могут реально прекратить существование - Ящишин

Ростислав Ящишин заявил, что Карпаты могут прекратить существование / 1927.kiev.ua

Ростислав Ящишин заявил, что Карпаты рискуют прекратить существование. Также он добавил, что клуб не шантажирует город касательно передачи территории вокруг стадиона Украина.

"Что значит, Карпаты шантажируют город? Город пообещал, подписал все необходимые меморандумы, документы – все же есть, мы ничего не взяли с неба, не придумали. Это нормальный процесс. Но в конце концов, уже 13 лет прошло, да у любого адекватного человека не выдержат нервы", - сказал Ящишин.

Исполнительный директор подчеркнул, что это не шантаж.

"Это не шантаж. Но если горсовет не отдаст обещанную нам землю, а ее обещали еще с 2006 года, то мне кажется, что перспективы клуба очень туманные, и абсолютно никто не может предсказать, что будет дальше. Это будет реальная катастрофа для клуба, катастрофа и для города, наверное, тоже. Потому что Карпаты реально могут прекратить существование", - заявил Ящишин в интервью football.ua.

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Карпаты после 17 туров находятся на 11 строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 11 очков.