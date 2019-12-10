Лидер Первой лиги неожиданно уволил главного тренера

Леонид Кучук покинул Рух / ФК Рух

Рух на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера Леонида Кучука. Контракт разорван по обоюдному согласию.

Причины ухода специалиста пока что не называются. Кучук возглавлял львовскую команду с февраля этого года, проведя с командой 32 матча, из которых 18 побед, 8 ничьих и 6 поражений. Сейчас Рух возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 39 очков.

В целом, сейчас во втором по уровню дивизионе Украины сразу 8 претендентов на повышение в классе - Рух, Волынь, Ингулец, Минай, Оболонь-Бровар, Агробизнес, Металлист 1925 и Авангард Краматорск.

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Это уже не первая громкая отставка в Первой лиге. Ранее Ангел Червенков покинул Черноморец после ряда провальных результатов, позже Остап Маркевич со скандалом ушел из Агробизнеса. К слову, сын Мирона Маркевича позже возглавил именно одесскую команду.

В УПЛ лидером таблицы является донецкий Шахтер. Следом за ним идут Заря и Десна. Киевское Динамо пока аж на четвертой позиции, отставая от второй Зари на 1 очко.