Лидер Первой лиги неожиданно уволил главного тренера

Леонид Кучук больше не является главным тренером львовского Руха.
Рух на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера Леонида Кучука. Контракт разорван по обоюдному согласию.
Причины ухода специалиста пока что не называются. Кучук возглавлял львовскую команду с февраля этого года, проведя с командой 32 матча, из которых 18 побед, 8 ничьих и 6 поражений. Сейчас Рух возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 39 очков.
В целом, сейчас во втором по уровню дивизионе Украины сразу 8 претендентов на повышение в классе - Рух, Волынь, Ингулец, Минай, Оболонь-Бровар, Агробизнес, Металлист 1925 и Авангард Краматорск.
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Это уже не первая громкая отставка в Первой лиге. Ранее Ангел Червенков покинул Черноморец после ряда провальных результатов, позже Остап Маркевич со скандалом ушел из Агробизнеса. К слову, сын Мирона Маркевича позже возглавил именно одесскую команду.
В УПЛ лидером таблицы является донецкий Шахтер. Следом за ним идут Заря и Десна. Киевское Динамо пока аж на четвертой позиции, отставая от второй Зари на 1 очко.