Звезда Лацио стал жертвой грабителей

В Риме был ограблен дом полузащитника Лацио Сергея Милинковича-Савича.
Полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич стал жертвой злоумышленников.
По информации Sport Mediaset, дом футболиста был ограблен во время матча 15 тура Серии А Лацио - Ювентус (3:1). У серба украли деньги и часы брендов Rolex и Hublot. Общий ущерб составил 100 тысяч евро.
В октябре этого года бывший хавбек Ювентуса и сборной Италии Клаудио Маркизио стал жертвой вооруженного ограбления в своей вилле в Виново.
В последние годы подобные инциденты стали популярны в Испании. В частности, были ограблены дома Самюэля Умтити, Каземиро, Яго Аспаса и других звезд.
Лацио находится на третьей строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 33 очка. Ювентус второй с 36 пунктами. Лидирует в чемпионской гонке Интер - 38 очков.
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Милинкович-Савич является игроком сборной Сербии, которая была соперником Украины в отборочном цикле Евро-2020. "Сине-желтые" одержали победу дома со счетом 5:0, а на выезде сыграли вничью 2:2.