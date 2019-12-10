Звезда Лацио стал жертвой грабителей

Сергей Милинкович-Савич стал жертвой грабителей / Джанлука Ди Марцио

Полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич стал жертвой злоумышленников.

По информации Sport Mediaset, дом футболиста был ограблен во время матча 15 тура Серии А Лацио - Ювентус (3:1). У серба украли деньги и часы брендов Rolex и Hublot. Общий ущерб составил 100 тысяч евро.

В октябре этого года бывший хавбек Ювентуса и сборной Италии Клаудио Маркизио стал жертвой вооруженного ограбления в своей вилле в Виново.

В последние годы подобные инциденты стали популярны в Испании. В частности, были ограблены дома Самюэля Умтити, Каземиро, Яго Аспаса и других звезд.

Лацио находится на третьей строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 33 очка. Ювентус второй с 36 пунктами. Лидирует в чемпионской гонке Интер - 38 очков.

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Милинкович-Савич является игроком сборной Сербии, которая была соперником Украины в отборочном цикле Евро-2020. "Сине-желтые" одержали победу дома со счетом 5:0, а на выезде сыграли вничью 2:2.