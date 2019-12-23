"Я ему позвоню": Анчелотти - о приглашении Ибрагимовича в свою новую команду

Карло Анчелотти позвонит Ибрагимовичу по поводу возможного перехода в Эвертон / Reuters

Карло Анчелотти прокомментировал возможное приглашение Златана Ибрагимовича в Эвертон, который итальянец возглавил на выходных.

"Я должен позвонить ему. Если он хочет приехать в Ливерпуль, чтобы получить удовольствие от футбола, пусть приезжает. Не думаю, что это нереально", - цитирует Анчелотти Sky Sports.

Он добавил, что швед - его хороший друг.

"Златан - мой хороший друг. К счастью, я тренировал много фантастических игроков. Ибрагимович закончил свой этап карьеры в США, и я не знаю, какие у него планы", - сказал Карло.

Ибрагимович покинул Лос-Анджелес Гэлакси в ноябре и сейчас находится в поиске новой команды. Ранее Златан заявил о желании вернуться в Серию А. Также он приобрел часть акций шведского Хаммарбю, чем вызвал гнев фанатов Мальме.