"Я ему позвоню": Анчелотти - о приглашении Ибрагимовича в свою новую команду

Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в Эвертоне, главным тренером которого является Карло Анчелотти.
Карло Анчелотти прокомментировал возможное приглашение Златана Ибрагимовича в Эвертон, который итальянец возглавил на выходных.
"Я должен позвонить ему. Если он хочет приехать в Ливерпуль, чтобы получить удовольствие от футбола, пусть приезжает. Не думаю, что это нереально", - цитирует Анчелотти Sky Sports.
Он добавил, что швед - его хороший друг.
"Златан - мой хороший друг. К счастью, я тренировал много фантастических игроков. Ибрагимович закончил свой этап карьеры в США, и я не знаю, какие у него планы", - сказал Карло.
Ибрагимович покинул Лос-Анджелес Гэлакси в ноябре и сейчас находится в поиске новой команды. Ранее Златан заявил о желании вернуться в Серию А. Также он приобрел часть акций шведского Хаммарбю, чем вызвал гнев фанатов Мальме.