Лавров обвинил WADA в политизированности

Сергей Лавров прокомментировал наказание со стороны WADA / Reuters

Сергей Лавров раскритиковал решение WADA отстранить Россию от участия в крупных спортивных турнирах на 4 года.

По его словам, РФ ведет борьбу с употреблением допинга.

"Я не хочу сказать, что кто-то должен быть свободен от ответственности. Нарушения допинговых правил случаются в России, это признавалось. Поэтому и реформировали соответствующие структуры, Российское антидопинговое агентство, лаборатория была создана", - цитирует Лаврова Р-Спорт.

Он подчеркнул, что в европейских странах также нарушаются антидопинговые правила.

"Но допинговые правила нарушаются и в большинстве других стран, в том числе, и в очень европейских, уважаемых державах. Мы все об этом знаем", - добавил глава МИД РФ.

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По его словам, данное решение WADA имеет политический характер.

"Но когда весь пафос в борьбе с допингом уходит исключительно на то, чтобы присоединиться к голосу тех, кто хочет сдерживать Россию на всех направлениях - наверное, имеют основание оценки о политизированности такого рода действий", - сказал Лавров.