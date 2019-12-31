ФИФА планирует изменить футбольные правила

ФИФА планирует изменить правило офсайда / balls.ie

ФИФА хочет внести правки в правило офсайда, сообщает The Times.

Согласно новым правилом, между последним игроком защиты и форвардом будет фиксироваться только "очевидный просвет". То есть, офсайд будет засчитан, если все тело нападающего находится впереди защитника и между ними остается просвет. Сейчас даже высунутый вперед палец нападающего считается положением вне игры.

Это первое серьезное нововведение в правило офсайда впервые с 1990-х годов, когда было решено, что форвард может находиться на одной линии с защитником.

Годами ранее ФИФА уже делала несколько нововведений в правила футбола. Например, мяч с центра поля может разводить один игрок, а также голкипер может отдать пас после удара от ворот игроку, находящемуся в штрафной площади. И, самое главное, введение системы VAR.