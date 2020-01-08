Динамо отдало своего легионера в аренду

Сидклей перешел в Коринтианс / ФК Динамо Киев

Динамо на своем официальном сайте сообщило, что бразильский защитник Сидклей на правах аренды перешел в Коринтианс. Арендное соглашение рассчитано до конца 2020 года.

Бразилец провел за полтора года 23 матча в составе "бело-синих", забив 1 гол. Стоит отметить, что все эти игры были в сезоне 2018/19. В кампании 2019/20 футболист вовсе не выходил на поле в составе Динамо.

Ранее сообщалось, что Коринтианс благодаря спонсорам заплатил "бело-синим" за бразильца 200 тысяч евро. Перед переходом в Динамо защитник выступал именно за "тимау", сыграв 11 матчей в первой половине 2018 года. Он там был на правах аренды из Атлетико Паранаэнсе.

В следующем сезоне Коринтианс будет выступать в квалификации латиноамериканского аналога Лиги чемпионов - Кубка Либертадорес.