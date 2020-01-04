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Динамо получило деньги за аренду своего легионера

4 января 2020, 21:15

Коринтианс заплатил Динамо за аренду защитника Сидклея.

Сидклей
Динамо получило деньги за аренду Сидклея / ФК Динамо Киев

Коринтианс заплатил Динамо за аренду флангового защитника Сидклея, сообщает Gazeta Esportiva.

Однако сделал это бразильский клуб не со своих денег. По информации источника, им помог спонсор. Ранее была информация, что киевляне получат за бразильца 200 тысяч евро.

Сидклей перешел в Динамо из Атлетико Паранаэнсе летом 2018 года, однако не смог закрепиться в основе ни при Александре Хацкевиче, ни при Алексее Михайличенко, и теперь клуб решил избавиться от бразильца.

Напомним, киевляне подписали бывшего вингера Тамбова Бенито. "Главред" попробовал разобраться, нужен ли был "бело-синим" этот трансфер.

трансферы Динамо Киев Сидклей Коринтианс
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