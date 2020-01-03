Динамо согласовало сумму аренды своего легионера

Динамо выручит средства за Сидклея / ФК Динамо Киев

Сидклей перейдет в Коринтианс на правах аренды за 200 тысяч евро, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, бразильцы смогли договориться с Динамо и сделка должна быть закрыта на следующей неделе. Сам защитник присоединится к "тимау" во время предсезонных сборов в США. Кроме того, у Коринтианса будет право первоочередного выкупа.

Ранее сообщалось, что Сидклей будет выступать на правах аренды бесплатно, а бразильцы возьмут на себя выплату 100% его зарплаты.

Сидклей перешел в Динамо летом 2018 года из Атлетико Паранаэнсе, однако не смог закрепиться в основном составе "бело-синих" ни при Александре Хацкевиче, ни при Алексее Михайличенко.