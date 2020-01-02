Динамо не получит денег за аренду своего игрока - СМИ

Сидклей может бесплатно уйти в Коринтианс / ФК Динамо Киев

Коринтианс не будет платить за аренду защитника Динамо Сидклея, сообщает Esportes.yahoo.com. Зато бразильский клуб возьмет на себя выплату 100% зарплаты футболиста.

Кроме того, "тимау" будут иметь право выкупа футболиста в конце 2020 года. Киевляне таки согласились отпустить игрока в аренду за 1 млн евро, хотя ранее рассматривали лишь полноценный трансфер за 5 млн евро.

Сидклей перешел в Динамо летом 2018 года из Атлетико Паранаэнсе, однако не сумел стать основным ни при Александре Хацкевиче, ни при Алексее Михайличенко, из-за чего клуб решил избавиться от футболиста.

Динамо провалило первую часть сезона 2019/20. Команда отстает от Шахтера на 14 очков в турнирной таблице УПЛ, а также впервые за 8 лет не смогла преодолеть групповой этап Лиги Европы, пропустив в плей-офф Мальме и Копенгаген.