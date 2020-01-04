Динамо подписало футболиста из чемпионата России - нужен ли был этот трансфер?

Олабиран Муйива перешел в Динамо - стоило ли киевлянам оформлять этот трансфер? / ФК Тамбов

Динамо на своем официальном сайте объявило о переходе бывшего футболиста Тамбова Олабирана Муйива, известного под прозвищем Бенито.

10 января вингер пройдет медосмотр и подпишет контракт с киевским клубом на 3,5 года. Бенито - 21-летний футболист молодежной сборной Нигерии. На клубном уровне выступал за Сапсан (Молдова), Локомотив Ташкент (Узбекистан), Луч Минск (Беларусь) и Тамбов (Россия).

Он - универсал, способный сыграть на обоих флангах атаки и даже на позиции центрфорварда. Но возникает вопрос: нужен ли Динамо еще один вингер и не будет ли это очередной трансферный провал.Во-первых, на левом фланге у киевлян есть Беньямин Вербич и Жерсон Родригес, на правом - Виктор Цыганков и Георгий Цитаишвили.

Теоретически Бенито мог бы стать основным центрфорвардом, если будет продан Фран Соль, а Беседина дисквалифицируют из-за употребления допинга. Но недавно клуб отозвал из аренды Назария Русина. Нападающий хорошо проявил себя в Заре и может получить свой шанс уже в составе "бело-синих".

Еще один вопрос, который тревожит болельщиков - соответствует ли Муйива уровню киевского Динамо? Хотя агент футболиста Дмитрий Селюк пророчил ему переход в топ-клуб, предыдущий опыт нигерийца вызывает вопросы. По факту, единственным его большим чемпионатом в карьере была Российская Премьер-лига. Он не был худшим в составе Тамбова, однако назвать его местной звездой также было крайне сложно. Он провел 8 поединков в РПЛ и забил 1 гол.

Динамо рискует повторить свой летний провал. Киевляне подписывали Абдула Кадири из тульского Арсенала как игрока основы на сезон 2019/20, но в итоге футболиста пытаются пристроить в другой клуб.

Этот трансфер был бы резонный, если бы "бело-синие" продолжали выступления в Лиге Европы. У Михайличенко было бы больше возможностей для ротации, чтобы бороться на 3 фронта (вместе с Кубком Украины), но сейчас переход Бенито вызывает больше вопросов, чем ответов.