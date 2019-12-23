Динамо вернуло своего игрока из аренды

Русин вернулся в Динамо / Football.ua

Динамо отозвало из аренды нападающего Назария Русина, сообщает официальный сайт клуба.

"Бело-синие" были вынуждены пойти на такой шаг из-за ситуации с Артемом Бесединым, который не прошел допинг-тест после матча с Мальме. УЕФА рассмотрит дело до 19 января.

Русин поедет на сборы с Динамо и будет выступать за команду в весенней части сезона. Первую половину кампании 2018/19 нападающий провел в составе луганской Зари. Всего он забил за "черно-белых" 8 голов во всех турнирах.

Динамо после осенней части сезона находится на второй строчке в турнирной таблице УПЛ, отставая от Шахтера на 14 очков. Недавно киевляне попали в топ-20 лучших команд в истории Лиги чемпионов.