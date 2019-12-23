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Украинский клуб попал в топ-20 лучших в истории Лиги чемпионов

23 декабря 2019, 15:31

Киевское Динамо оказалось в списке лучших команд в истории Лиги чемпионов.

Динамо
Динамо попало в топ-20 лучших команд в истории Лиги чемпионов / ФК Динамо

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал список 20 лучших команд в истории Лиги чемпионов. В нем оказалось киевское Динамо.

Конфедерация оценивала выступления команд в период с 1955 по 2019 годы и за каждую победу давала два очка, за ничью - одно. Киевляне набрали 246 очков в 233 поединках.

Возглавил рейтинг мадридский Реал, у которого 600 очков. На второй строчке Бавария - 474 пункта, третья - Барселона (446).

Самый громкий успех киевлян в Лиге чемпионов был в сезоне 1998/1999, когда "бело-синие" под руководством Валерия Лобановского добрались до полуфинала и уступили мюнхенской Баварии после шикарного гола Марио Баслера.

В нынешнем сезоне киевляне не смогли преодолеть групповой этап Лиги Европы впервые за 8 лет, пропустив в плей-офф Мальме и Копенгаген.

УЕФА Лига чемпионов Динамо Киев
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