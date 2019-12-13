Динамо - Лугано: видео голов и обзор матча Лиги Европы

Динамо - Лугано: видеообзор матча / ФК Динамо Киев

Матч 6 тура группового этапа Лиги Европы Динамо - Лугано был судьбоносным для киевлян в контексте выхода в 1/16 финала турнира. В итоге, "бело-синие" провалили задание и впервые за 8 лет не смогли преодолеть групповой этап второго по престижности клубного турнира.

Уже с первых минут матча подопечные Алексея Михайличенко принялись давить на ворота соперника, что вылилось в убийственные моменты Беседина, в одном из которых нападающий не смог забить с двух метров в пустые ворота. Кроме того, неплохие моменты были у Буяльского, Цыганкова и Де Пены, но реализация очень подводила хозяев. В конце первого тайма Лугано провел едва ли не первую опасную атаку и поразил ворота Георгия Бущана.

После перерыва Динамо продолжило "сидеть" на воротах Лугано, но проблемы с реализацией были на лицо. Снова супершанс упустил Беседин, с некоторыми ударами киевлян справлялся голкипер швейцарцев Да Коста. Динамовцы смогли отыграться лишь на последних секундах встречи усилиями Виктора Цыганкова. В итоге, еврокубки для столичной команды в сезоне 2019/20 закончены.

Шахтер остался единственным представителем от Украины в Лиге Европы. "Горняки" попали в корзину не сеяных при жеребьевке 1/16 финала.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Лугано.