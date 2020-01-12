Рома - Ювентус: где смотреть матч Серии А

Рома - Ювентус: где смотреть / 90min

Матч Рома - Ювентус станет одним из двух центральных матчей 19 тура Серии А.

Лацио одолел дома Наполи благодаря курьезному голу Чиро Иммобиле и подобрался к лидерам. Роме необходима победа, чтобы вернуть четвертую строчку в турнирной таблице, куда выбралась Аталанта, а также не отставать от соседей. Ювентус может воспользоваться осечкой Интера в матче с командой Руслана Малиновского и вырваться в лидеры турнирной таблицы.

В последнем матче между Ромой и Ювентусом победу одержали "волки" со счетом 2:0.

Читайте такжеРеал - Атлетико: где смотреть финал Суперкубка Испании

Рома - Ювентус: где смотреть, дата и время матча

Поединок Рома - Ювентус состоится сегодня, 12 января, в 21:45 по киевскому времени. Его покажет в прямой трансляции канал Футбол 1. В России игру можно посмотреть на канале Матч Футбол 2.

Также будет доступна онлайн-трансляция на сайте livetv.sx.

В записи поединок будет возможность увидеть на канале Футбол 1 13 января в 23:55 и на канале Матч Футбол 2 в 07:00 по киевскому времени.