Уайлдер: Фьюри не способен никого нокаутировать

Уайлдер раскритиковал Фьюри / Yahoo Sports

Деонтей Уайлдер снова нелицеприятно отозвался о своем сопернике Тайсоне Фьюри перед их реваншем 22 февраля за пояса WBC и журнала The Ring.

Американец рассказал, как будет вести бой против британца.

"В первом бою я перестал бить по корпусу. Не знаю, почему я этого не делал. Но в реванше я точно буду это делать, как и пробивать по всем другим открытым местам - голове, груди и плечам. Я попытаюсь вырвать печень Фьюри. Я был агрессором в первом бою, и в реванше я буду вести себя также", - цитирует Уайлдера Boxing News 24.

Он заявил, что Фьюри не способен никого нокаутировать.

"Фьюри говорит о том, что кого-то там нокаутирует. Он просто хочет вас рассмешить. У него подушки вместо кулаков, они у него легкие. Он никого не может нокаутировать", - добавил чемпион по версии WBC.

Недавно тяжеловес Диллиан Уайт рассказал, как Владимир Кличко нокаутировал Уайлдера во время спарринга.