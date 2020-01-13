Уайлдер: Фьюри не способен никого нокаутировать

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер вновь раскритиковал своего оппонента Тайсона Фьюри.
Деонтей Уайлдер снова нелицеприятно отозвался о своем сопернике Тайсоне Фьюри перед их реваншем 22 февраля за пояса WBC и журнала The Ring.
Американец рассказал, как будет вести бой против британца.
"В первом бою я перестал бить по корпусу. Не знаю, почему я этого не делал. Но в реванше я точно буду это делать, как и пробивать по всем другим открытым местам - голове, груди и плечам. Я попытаюсь вырвать печень Фьюри. Я был агрессором в первом бою, и в реванше я буду вести себя также", - цитирует Уайлдера Boxing News 24.
Он заявил, что Фьюри не способен никого нокаутировать.
"Фьюри говорит о том, что кого-то там нокаутирует. Он просто хочет вас рассмешить. У него подушки вместо кулаков, они у него легкие. Он никого не может нокаутировать", - добавил чемпион по версии WBC.
Недавно тяжеловес Диллиан Уайт рассказал, как Владимир Кличко нокаутировал Уайлдера во время спарринга.