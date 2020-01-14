Динамо не взяло на зимний сбор своего легионера

Похоже, что Жерсон Родригес таки покинет киевское Динамо.
Киевское Динамо не включило вингера Жерсона Родригеса в заявку игроков, которые 15 января отправятся на сбор в Турцию, сообщает официальный сайт клуба. Ранее была информация, что футболист уже ищет новый клуб для продолжения карьеры.
Список игроков, которые отправятся на сбор:
Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Владислав Кучерук и Руслан Нещерет.
Защитники: Йосип Пиварич, Томаш Кендзера, Тамаш Кадар, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Сирота, Денис Попов, Константин Вивчаренко, Илья Забарный, Артем Шабанов.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Беньямин Вербич, Миккел Дуэлунд, Карлос Де Пена, Абдул Мохаммед Кадири, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Александр Андриевский, Георгий Цитаишвили, Александр Караваев.
Нападающие: Фран Соль, Ибрагим Каргбо, Назарий Русин.
Также в заявку не попал новичок Динамо Олабиран Муйива, однако он может присоединиться по ходу сбора, когда получит украинскую визу.