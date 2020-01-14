Динамо не взяло на зимний сбор своего легионера

Жерсон Родригес не полетит с Динамо на сбор / ФК Динамо

Киевское Динамо не включило вингера Жерсона Родригеса в заявку игроков, которые 15 января отправятся на сбор в Турцию, сообщает официальный сайт клуба. Ранее была информация, что футболист уже ищет новый клуб для продолжения карьеры.

Список игроков, которые отправятся на сбор:

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Владислав Кучерук и Руслан Нещерет.

Защитники: Йосип Пиварич, Томаш Кендзера, Тамаш Кадар, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Сирота, Денис Попов, Константин Вивчаренко, Илья Забарный, Артем Шабанов.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Беньямин Вербич, Миккел Дуэлунд, Карлос Де Пена, Абдул Мохаммед Кадири, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Александр Андриевский, Георгий Цитаишвили, Александр Караваев.

Нападающие: Фран Соль, Ибрагим Каргбо, Назарий Русин.

Также в заявку не попал новичок Динамо Олабиран Муйива, однако он может присоединиться по ходу сбора, когда получит украинскую визу.