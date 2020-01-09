Форвард Динамо ищет новый клуб

Жерсон Родригес покинет Динамо / Reuters

Форвард Динамо Жерсон Родригес находится в поисках нового клуба.

"Киевское Динамо больше не рассчитывает на своего летнего новичка из Люксембурга Жерсона Родригеса. Футболист вместе со своим агентом занимается поиском нового клуба для дальнейшей аренды", - сообщает Telegram-канал Шаховых.

Люксембуржец перебрался в Киев прошлым летом из японского клуба Джубило Ивата. В первой половине сезона 2019/20 сыграл 8 матчей в составе "бело-синих" и забил 2 гола. Ранее сообщалось, что Динамо хочет избавиться от своего легионера из-за того, что тот нарушает режим.

Напомним, Динамо отдало в годичную аренду в Коринтианс своего флангового защитника Сидклея. Также "бело-синие" подписали вингера Тамбова Бенито. "Главред" попробовал разобраться, нужен ли был клубу этот трансфер.