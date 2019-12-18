Легионер Динамо пропустил тренировку, сославшись на болезнь, а позже опубликовал видео из ночного клуба

Жерсон Родригес проводил время в ночном клубе, хотя официально был болен / ФК Динамо

Жерсон Родригес не принимал участия в тренировке Динамо после проигранного матча 17 тура УПЛ против Зари (1:2), сославшись на болезнь. Позже футболист выставил видео из ночного клуба, сообщает Sport Arena.

Врачи Динамо решили приехать к люксембуржцу домой и проверить его состояние здоровья, однако дома его не застали. На следующий день футболист предоставил справку о том, что действительно был нездоров.

Ранее СМИ сообщали, что Жерсон будет выставлен на трансфер из-за нарушений режима. Родригес перешел в Динамо из японской Джубило Иваты прошлым летом. Всего за киевлян провел 8 матчей и забил 2 гола.

Напомним, сборная Люксембурга была соперником Украины в отборочном цикле Евро-2020. В обоих матчах "сине-желтые" одержали минимальные победы 2:1 и 1:0. В первом матче в карликовой стране Жерсон отличился автоголом на 90+4.

В четвертьфинале Кубка Украины Динамо сыграет с Александрией. Базовая дата матча - 4 марта.