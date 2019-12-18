Динамо - Александрия и другие результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

Кубок Украины: результаты жеребьевки четвертьфинала / ФК Динамо

Стали известны четвертьфинальные пары Кубка Украины. Жеребьевка состоялась сегодня, 18 декабря, в Доме Футбола.

Самый большой ажиотаж вызывает противостояние лидеров турнирной таблицы УПЛ Динамо и Александрии.

Результаты жеребьевки:

Динамо - Александрия

Минай - Ингулец

Альянс - Мариуполь

Десна - Ворскла.

Базовая дата проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины - 4 марта. Финал состоится в мае в Тернополе. В прошлом году главный матч турнира принимало Запорожье. Тогда донецкий Шахтер разгромил Ингулец со счетом 4:0.

Последний раз Динамо выигрывало Кубок Украины в сезоне 2014/15, обыграв в серии пенальти Шахтер. После этого дончане 4 раза подряд становились обладателями трофея.

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