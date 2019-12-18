Динамо - Александрия и другие результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

Сегодня, 18 декабря, состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины. Динамо и остальные узнали своих соперников.
Стали известны четвертьфинальные пары Кубка Украины. Жеребьевка состоялась сегодня, 18 декабря, в Доме Футбола.
Самый большой ажиотаж вызывает противостояние лидеров турнирной таблицы УПЛ Динамо и Александрии.
Результаты жеребьевки:
Динамо - Александрия
Минай - Ингулец
Альянс - Мариуполь
Десна - Ворскла.
Базовая дата проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины - 4 марта. Финал состоится в мае в Тернополе. В прошлом году главный матч турнира принимало Запорожье. Тогда донецкий Шахтер разгромил Ингулец со счетом 4:0.
Последний раз Динамо выигрывало Кубок Украины в сезоне 2014/15, обыграв в серии пенальти Шахтер. После этого дончане 4 раза подряд становились обладателями трофея.
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