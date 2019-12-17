Кабмин ищет главу госагентства спорта через work.ua

Кабмин ищет главу госагенции спорта через work.ua / УНИАН

Кабмин опубликовал объявление о поиске сотрудника на должность главы госагентства спорта на известном сайте work.ua.

Такой ход стал частью рекрутинговой политики Кабинета министров, чтобы позволить каждому украинцу поучаствовать в конкурсе на высокую должность во всех министерских структурах.

Потенциальному сотруднику предлагают зарплату в размере 24 тысяч гривен.

Главные требования к кандидатам: опыт работы на должности государственной категории А или Б не меньше 7 лет или на руководящих должностях - не менее 3 лет, высшее образование (не ниже магистра), знание украинского языка и одного из официальных языков Совета Европы (английского или французского).

Кроме того, Кабмин использует ресурс rabota.ua для поиска сотрудников в свои структуры.

Из спортсменов свою карьеру в политике уже строят Виталий Кличко (глава КГГА) и Жан Беленюк (депутат Верховной Рады от партии Слуга Народа).