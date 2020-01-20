Усик - Фьюри: британец оценил возможность боя с украинцем

Фьюри оценил вероятность боя с Усиком / Reuters

Тайсон Фьюри заявил, что не собирается драться с Александром Усиком из-за малоизвестности украинца.

"Его нет в моем списке. Он ноунейм, наш бой с ним никого не интересует. Он не принесет никаких денег, зачем мне драться с ним?", - цитирует Фьюри Boxing News 24.

По словам британца, этот бой невозможен, даже если Усик победит Джошуа и заберет пояс по версии WBO.

"Если даже Усик победит Джошуа, наш бой не состоится. Чемпионские пояса вернулись на Запад, здесь они и должны остаться. Чемпионы мира в тяжелом весе должны представлять Великобританию и США", - добавил Фьюри.

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Боксер заявил, что украинец не имеет популярности в Великобритании и США.

"Возможно, Усик в Украине - крупная звезда, но британцев и американцев не интересует какой-то украинский боксер", - сказал Тайсон.

22 февраля состоится реванш Уайлдер - Фьюри за пояс по версии WBC и журнала The Ring.