Стало известно, когда Ярмоленко сможет вернуться на поле

Андрей Ярмоленко вернется через 3 недели / ФК Вест Хэм

Дэвид Мойес сообщил, что украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко вернется в общую группу через 3 недели. В декабре футболист получил травму мышцы бедра.

"Вероятно, Ярмоленко будет вне общей группы еще три недели", - цитирует Мойеса официальный сайт Вест Хэма.

Украинец не сможет помочь своей команде в матчах АПЛ с Лестером, Ливерпулем, Брайтоном и Манчестер Сити и в поединке Кубка Англии против Вест Бромвича.

Сейчас Вест Хэм находится на 17 строчке, набрав 23 очка. От зоны вылета "молотобойцев" отделяют лишь дополнительные показатели, по которым команда опережает Борнмут.

Ярмоленко в сезоне 2019/20 провел 15 матчей в составе лондонцев, забив 3 гола и отдав 1 ассист. Ранее сообщалось, что он может перейти в Бешикташ, однако агент футболиста Вадим Шаблий опроверг эту информацию.