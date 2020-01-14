Ярмоленко может перебраться к гранду чемпионата Турции

Андрей Ярмоленко может перейти в Бешикташ / ФК Вест Хэм

Бешикташ получил предложение подписать Андрея Ярмоленко, сообщает турецкое издание Fotospor.

По информации источника, "орлы" пока не проводили никаких переговоров с Вест Хэмом, однако сам футболист не против снова играть в одной команде с Домагоем Видой. Стоит отметить, что в Бешикташе играет еще один экс-динамовец - Джермейн Ленс.

Ранее сообщалось, что "молотобойцы" хотят продать украинца, поскольку новый главный тренер Дэвид Мойес не рассчитывает на него и хочет подписать новых футболистов. Ранее "Главред" попытался разобраться, какие перспективы ждут вингера при новом наставнике.

Летом в Бешикташ активно сватали другую звезду сборной Украины - Евгения Коноплянку, однако в итоге футболист перешел в донецкий Шахтер.