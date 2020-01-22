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Ювентус - Рома: где смотреть матч Кубка Италии

22 января 2020, 19:16

Сегодня, 22 января, Ювентус примет Рому в рамках 1/4 финала Кубка Италии.

Криштиану Роналду
Ювентус - Рома: где смотреть / Reuters

Матч Рома - Ювентус станет украшением 1/4 финала Кубка Италии. Недавно эти команды встречались между собой в рамках Серии А, и тогда "бьянконери" одержали победу со счетом 2:1. Теперь "волки" получили шанс отомстить обидчикам уже в другом турнире.

Вчера, 21 января, Наполи в драматическом поединке благодаря голу Лоренцо Инсинье обыграл Лацио и стал первым полуфиналистом турнира.

Ювентус - Рома: где смотреть, дата и время матча

Поединок Ювентус - Рома состоится сегодня, 22 января, в 21:45 по киевскому времени. В Украине и России трансляции не будет, однако игру можно посмотреть в оелай-трансляции на сайте livetv.sx.

Стоит отметить, что победитель этой пары встретится в полуфинале с победителем матча Милан - Торино. Наполи сойдется с лучшим в противостоянии Фиорентина - Интер.

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