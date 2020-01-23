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Очередной гол Роналду и автогол Буффона: Ювентус - Рома - видеообзор матча

23 января 2020, 00:40

Ювентус уверенно одолел Рому в матче 1/4 финала Кубка Италии и вышел в полуфинал.

Крищтиану Роналду
Ювентус - Рома: видео голов и обзор матча / ФК Ювентус

Матч Ювентус - Рома стал одним из двух центральных в 1/4 финала Кубка Италии. "Бьянконери" сняли вопрос о победителе еще в первом тайме и уверенно вышли в полуфинал.

Уже на 26-й минуте Криштиану Роналду удачно пробил в дальний от себя угол ворот. Это 13-й гол португальца в последних 10 матчах за Ювентус. На 38-й минуте защита Ромы коллективно не справилась с Родриго Бентанкуром, и уругваец поразил владения Пау Лопеса. А перед самим свистком на перерыв Леонардо Бонуччи удачно замкнул подачу в штрафную.

В начале второго тайма римлянам удалось отыграть 1 мяч. Дженгиз Ундер пробил в перекладину, мяч отлетел в руку Буффону, а затем в ворота туринцев. Но на большее гостей не хватило. В итоге, Юве одержал уверенную победу себя дома.

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В другой четвертьфинальной паре Наполи дома обыграл Лацио (1:0). Ювентус встретиться с победителем матча Милан - Торино.

Смотрите Ювентус - Рома видео голов и обзор матча на сайте "Главред".

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