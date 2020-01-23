Трансферная цель Динамо перешел в новый клуб

Андраж Шпорар перешел в Спортинг / ФК Спортинг

Спортинг на своем официальном сайте объявил о трансфере словацкого нападающего Андража Шпорара. Контракт рассчитан на 5 лет.

Клаусула футболиста составляет 60 млн евро. Ранее киевское Динамо пыталось приобрести Шпорара у Слована за 4 млн евро.

Сейчас киевляне проводят зимний сбор в Турции. Сегодня, 23 января, "бело-синие" легко рассправились с македонским Вардаром (4:0).

Ранее Динамо подписало клиентов агента Дмитрия Селюка - Ибрагима Каргбо и Олабирана Муйива, известного под прозвищем "Бенито".

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Спортинг уже этой зимой может продать своего лидера Бруну Фернандеша в Манчестер Юнайтед. Однако португальцы требуют 80 млн евро.