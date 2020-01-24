Тренер Арсенала прокомментировал возможный трансфер Матвиенко

Артета прокомментировал возможный трансфер Матвиенко / ФК Шахтер

Микел Артета ответил на вопрос журналистов о возможном трансфере Николая Матвиенко.

"Сейчас я не хочу обсуждать слухи о наших трансферах. Это внутренние дела Арсенала. Когда у нас появятся свежие новости по этому поводу, вы непременно о них узнаете", - цитирует Артету Football London.

При этом наставник Арсенала не отрицает кадровых проблем в обороне.

"Арсенал действительно имеет определенные проблемы в защите после травмы Чемберса, у нас есть определенный недостаток на этой позиции. Кроме защиты, у нас есть и другие места, которые требуют усиления. Посмотрим, что будет происходить на трансферном рынке. Зимнее окно обычно довольно сложное, поэтому я хочу пригласить только тех игроков, которые действительно смогут усилить Арсенал", - добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Шахтер хочет получить за Матвиенко 35 млн евро. "Канониры" стремятся арендовать украинца с правом выкупа.