Шахтер потребовал у Арсенала бешеную сумму за свою звезду

Шахтер требует у Арсенала 35 млн евро за Матвиенко / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер хочет получить за своего защитника Николая Матвиенко 35 млн евро, сообщает Sky Sports.

При этом "канониры" хотели бы арендовать центрбека "горняков". Кроме того, главный тренер лондонцев Микел Артета знаком с качествами футболиста сборной Украины, так как работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити, а "горожане" 3 года подряд противостояли Шахтеру в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что именно клуб из Манчестера проявляет интерес к Матвиенко, как и к его партнеру по национальной команде Виталию Миколенко.

Арсенал находится на 10 строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков. От четвертого Челси "канониры" отстают на 10 пунктов. В 24 туре команды встретились между собой на Стэмфорд Бридж и сыграли в драматическую ничью.