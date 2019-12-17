Матвиенко в Манчестер Сити: журналист подтвердил интерес "горожан"

Николай Матвиенко может перебраться в Манчестер Сити / ФК Шахтер

Журналист Николай Васильков сообщил, что Манчестер Сити действительно проявляет интерес к защитнику Шахтера Николаю Матвиенко.

"Сейчас дискутируем с коллегами из Англии, насколько реальный интерес к Матвиенко со стороны Гвардиолы. Мне пишут из Манчестерской с газеты Trinity, что скауты Манчестер Сити его просматривали", - написал журналист в своем Facebook.

Ранее была информация, что Сити хочет подписать Николая Матвиенко и Виталия Миколенко. Сейчас в команде Хосепа Гвардиолы выступает другой украинец - Александр Зинченко.

Матвиенко дебютировал в основной команде Шахтера в 2015 году. Также выступал на правах аренды за Карпаты и Ворсклу, а при Паулу Фонсеке стал регулярно играть в основном составе "горняков".

Напомним, Шахтер и Манчестер Сити были в одной группе в Лиге чемпионов, однако дончане не смогли пробиться в плей-офф и вылетели в Лигу Европы, где сыграют с Бенфикой.