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Шахтер узнал соперника в плей-офф Лиги Европы - известный тренер прокомментировал результат жеребьевки

16 декабря 2019, 18:24

Донецкий Шахтер получил известного оппонента в 1/16 раунда Лиги Европы. Бывший наставник Металлиста и Днепра отреагировал на жеребьевку.

Шахтер
Шахтер узнал соперника в плей-офф Лиги Европы / ФК Шахтер

Сегодня, 16 декабря, в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Донецкий Шахтер получил в соперники чемпиона Португалии - Бенфику.

Лиссабонцы в последний момент выскочили на третью строчку в своей группе в Лиге чемпионов, разгромив дома Зенит (3:0). Российская команда перед завершающим туром была в зоне 1/8 финала ЛЧ, однако ничья Лиона и РБ Лейпциг (2:2) перевернула все с ног на голову.

Бывший тренер Металлиста и Днепра Мирон Маркевич заявил, что "орлы" являются не самым лучшим вариантом для подопечных Луиша Каштру.

"Не самый лучший вариант, честно скажу. У них будет длиться чемпионат, поэтому они будут в тонусе. Вылетели из Лиги чемпионов, поэтому понятно, что все силы бросят на Лигу Европы. К тому же, в Португалии всегда тяжело играть. Я это когда-то почувствовал на себе. Сложно что-то сейчас говорить, потому что неизвестно, каким будет Шахтер", - цитирует Маркевича Футбол 24.

Также специалист раскритиковал игру в обороне донецкой команды.

"Самое главное: в каком состоянии будет находиться Шахтер и произойдут кадровые изменения. Нужно усиление, потому что командная игра в обороне - очень слабенькая. Главный тренер должен над этим поработать. Уже не первый год Шахтер пропускает по 20-25 мячей. Это смешно...", - добавил тренер.

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Наставник Шахтера Луиш Каштру выделил двух футболистов Бенфики и выразил комплименты португальцам.

"Бенфика очень сильная, занимает первое место в чемпионате Португалии. Два игрока - Винисиус и Пицци - в этом сезоне забили в сумме 23 гола. Но команда также сильна именно коллективом, своей однородностью. Это очень сбалансированная команда с отработанными оборонительными и атакующими качествами, очень хорошо сплоченная Бруну Лаге (тренер Бенфики – прим.). С этим соперником всегда сложно", - сказал Каштру пресс-службе Шахтера.

Лига Европы Шахтер Бенфика Мирон Маркевич
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