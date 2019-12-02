Двое игроков сборной Украины заинтересовали Манчестер Сити

Виталий Миколенко и Николай Матвиенко заинтересовали Манчестер Сити / Инстаграм НСК Олимпийский

Манчестер Сити проявляет интерес к защитникам Динамо и Шахтера Виталию Миколенко и Николаю Матвиенко, сообщает Betting Insider.

Интерес вышел за пределы скаутского интереса, и если футболисты, а также Динамо и Шахтер будут заинтересованы в трансфере, они могут уехать на Туманный Альбион еще до Евро-2020.

Контракт Миколенко с Динамо рассчитан до 2023 года. В сезоне 2019/20 забил 2 гола и отдал 4 ассиста в 21 матче. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро. Соглашение Матвиенко с Шахтером действует до 2021 года. В 18 матчах текущего сезона отдал 1 ассист. Оценивается в 3 млн.

Ранее Александр Зинченко рассказывал, что общался с тренером Манчестер Сити Микелем Артетой об игроке Динамо, который мог бы стать конкурентом по позиции для украинца. Также стало известно, что Зинченко вернулся в общую группу.

Напомним, сборная Украины узнала практически всех соперников в групповом этапе Евро-2020.