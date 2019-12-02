Зинченко вернулся в общую группу Манчестер Сити

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко восстановился после травмы колена.
Левый защитник Манчестер Сити и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко снова занимается с общей группой.
Напомним, футболист пропустил весь ноябрь из-за операции на колене. Ранее сообщалось, что он вернется на поле не раньше 6 декабря, то есть, игрок опередил график восстановления.
В следующем туре АПЛ Манчестер Сити столкнется в манкунианском дерби с Манчестер Юнайтед. После 14 туров "горожане" занимают 3 строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков.
Напомним, Зинченко вместе со сборной Украины узнал соперников в групповом этапе Евро-2020. Свои поединки подопечные Андрея Шевченко сыграют в Амстердаме и Бухаресте. Финальная часть чемпионата Европы пройдет с 12 июня по 12 июля. Также известны правила приобретения билетов на Евро-2020.
Oleksandr Zinchenko is back training with his Manchester City teammates - after suffering a knee injury a few weeks back...— Man City | Superbia (@SuperbiaProeIia) December 1, 2019
[via @ManCity] pic.twitter.com/viLSZBAkvE