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Зинченко вернулся в общую группу Манчестер Сити

2 декабря 2019, 14:19

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко восстановился после травмы колена.

Зинченко
Зинченко восстановился после травмы / Sky Sports

Левый защитник Манчестер Сити и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко снова занимается с общей группой.

Напомним, футболист пропустил весь ноябрь из-за операции на колене. Ранее сообщалось, что он вернется на поле не раньше 6 декабря, то есть, игрок опередил график восстановления.

В следующем туре АПЛ Манчестер Сити столкнется в манкунианском дерби с Манчестер Юнайтед. После 14 туров "горожане" занимают 3 строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков.

Напомним, Зинченко вместе со сборной Украины узнал соперников в групповом этапе Евро-2020. Свои поединки подопечные Андрея Шевченко сыграют в Амстердаме и Бухаресте. Финальная часть чемпионата Европы пройдет с 12 июня по 12 июля. Также известны правила приобретения билетов на Евро-2020.

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