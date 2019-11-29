УАФ рассказала, как необходимо приобретать билеты на Евро-2020

УАФ рассказала правила приобретения билетов на Евро-2020 / Reuters

УАФ на своем официальном сайте опубликовала правила приобретения билетов на матчи Евро-2020.

Прежде всего, покупать их нужно через официальный сайт УЕФА. Первоочередное правило получает официальный фан-клуб сборной Украины "Вірні збірній". Зарегистрированным участникам фан-клуба придет письмо на электронный адрес со ссылкой для регистрации в лотерее. УАФ просит не предоставлять линк другим лицам, так как использовать ее можно только 1 раз.

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Лотерея состоится 4 декабря.

Если же вы хотите стать участником фан-клуба для того, чтобы увеличить свои шансы увидеть вживую матчи национальной команды на Евро-2020, вы можете пройти регистрацию на официальном сайте УАФ.

Участники "Вірні збірній" могут приобрести 2 билета на каждый матч группового этапа и плей-офф (если "сине-желтые" туда пробьются).

Если вы не являетесь участникам фан-клуба и не хотите становиться частью "Вірні збірній", шанса поучаствовать в лотерее у вас не будет. Но можно подать заявку на общих условиях на официальном сайте УЕФА, зарегистрировав себя как болельщика Украины.

Также для участников фан-движения в случае победы в лотерее есть следующие правила: пройти регистрацию на сайте uefa.com, при регистрации ввести специальный код, отправленный вам после проведения лотереи 16 декабря, выбрать матчи и категории билетов и оплатить их. Билеты придут не раньше мая 2020 года.

Для тех, кто не является участником фан-клуба: зарегистрироваться на uefa.com, подать заявку в период с 15:00 по Киеву 4 декабря до 15:00 по Киеву 18 декабря и выбрать категорию (не более 4 билетов на каждый матч сборной), в январе 2020 года на e-mail придет подтверждение, выиграли ли вы в лотерее или нет. После этого надо ввести данные кредитной карты и оплатить билеты в течение определенного периода. Билеты будут направлены получателю в мае 2020 года.