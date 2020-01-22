Удаление и драма в концовке в видеообзоре матча Челси - Арсенал

Челси - Арсенал: видео голов и обзор матча / ФК Челси

Матч Челси - Арсенал стал центральным в 24 туре АПЛ и оправдал ожидания болельщиков, которые хотели увидеть зрелищное противостояние. Хозяева не воспользовались численным и игровым преимуществом, и, как итог, потеряли очки с "канонирами".

На 26-й минуте оборона Арсенала допустила грубейшую ошибку возле своей штрафной, подарив мяч Тэмми Абрахаму. Форвард Челси обыграл готов был поразить ворота соперника, однако экс-защитник Челси Давид Луис сбил оппонента, за что получил красную карточку. Пенальти реализовал Жоржиньо.

После перерыва Челси продолжал давить на ворота Бернда Лено, однако после очередного углового "канониры" выскочили в резкую контратаку. Юный Габриэл Мартинелли, казалось бы, потерял мяч в центре поля, однако Н'Голо Канте подскользнулся в стиле Стивена Джеррарда и позволил бразильцу выйти один на один с Кепой, после чего тот сравнял счет.

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На 84-й минуте после подачи с углового Сесар Аспиликуэта поразил ворота Лено и, казалось бы, вырвал победу для "синих". Но "канониры" нашли в себе силы совершить подвиг. На 88-й минуте Эктор Бельерин сместился в центр и пробил четко в угол. Кепа не смог дотянуться. Арсенал нанес 2 удара по воротам Челси за весь матч и забил 2 гола. "Синие" били по воротам соперника 19 раз.

Челси набрал 40 очков после 24 туров и продолжает идти на 4-й строчке в турнирной таблице АПЛ. В активе Арсенала 30 пунктов и 10-я строчка в таблице.

Смотрите видео голов и обзор матча Челси - Арсенал.