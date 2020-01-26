Наполи - Ювентус: где смотреть центральный матч тура Серии А

Наполи - Ювентус: где смотреть / AS

Матч Наполи - Ювентус станет одним из двух главных в 21 туре Серии А. Маурицио Сарри вернется на стадио Сан-Паоло, где провел 3 года своей тренерской карьеры.

Ювентус хочет увеличить или, по крайней мере, сохранить 4-очковый отрыв от Интера, тогда как Наполи необходимо побеждать, чтобы приблизиться к зоне Лиги Европы, так как от зоны Лиги чемпионов подопечные Дженнаро Гаттузо отстают аж на 14 очков.

Наполи - Ювентус: где смотреть, дата и время матча

Матч Наполи - Ювентус состоится 26 января в 21:45 по киевскому времени. Его покажет в прямой трансляции телеканал Футбол 2. Также будет доступна онлайн-трансляция на стримминговом сервисе OLL TV.

В России поединок покажет канал Матч ТВ и Матч Футбол 2.

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В записи игру можно посмотреть на канале Футбол 1 27 января в 20:45 и на Матч Футбол 2 в 05:00 и в 13:00 по киевскому времени.