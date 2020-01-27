Уайлдер - Фьюри: боксеры провели дуэль взглядов

Уайлдер - Фьюри: бойцы провели дуэль взглядов / Yahoo Sports

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри провели дуэль взглядов перед боем, который состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

Первый раз оппоненты встретились друг с другом в 2018 году. Тогда поединок завершился вничью, и пояс по версии WBC остался у американца.

Перед реваншем соперники уже успели не раз раскритиковать друг друга и пригрозить победой нокаутом. Помимо титула WBC на кону также будет стоять пояс журнала The Ring.

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Ранее тяжеловес Диллиан Уайт рассказал, что Владимир Кличко нокаутировал Уайлдера во время спарринга. Напомним, в 2015 году Фьюри победил Кличко-младшего решением судей.