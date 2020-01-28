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Генеральный директор Карпат пытался уйти в отставку

28 января 2020, 17:47

Генеральный директор Карпат Ростислав Ящишин хотел покинуть свой пост. Дыминский был против.

Ростислав Ящишин
Ростислав Ящишин хотел покинуть Карпаты / 1927.kiev.ua

Ростислав Ящишин хотел покинуть Карпаты после проваленного голосования за передачу стадиона Украина в аренду клубу.

Он вспомнил конфликт с мэром Львова Андреем Садовым.

"Мы все помним, что у нас была конфронтация с Садовым. Но после того, как мы встретились и поговорили откровенно, без камер, без купюр, мы объяснили Андрею Ивановичу реальные риски того, что произойдет, если клуб не получит землю. После продолжительной дискуссии Андрей Иванович сказал, что понимает нас и поддерживает", - сказал Ящишин в эфире Футбол NEWS.

Карпаты ожидали позитивного результата на голосовании.

"После этого мы шли на сессию со сдержанным оптимизмом. Но когда депутаты не проголосовали, нам не хватило, кажется, 17 голосов, то мы чувствовали опустошение и просто руки опустились", - добавил генеральный директор Карпат.

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Он заявил, что написал заявление об отставке, однако президент клуба Петр Дыминский ее не принял.

"Ввиду того, что я не выполнил задание президента, конечно, я написал заявление об увольнении, поставил в известность президента. Но он его не принял и сказал, чтобы я продолжал работу. Но все еще не потеряно, Садовый отметил, что наш вопрос будет поставлен на рассмотрение повторно.Мы сейчас работаем над юридическими нюансами", - сказал Ящишин.

УПЛ Петр Дыминский ФК Карпаты Андрей Садовый новости футбола Ростислав Ящишин новости украинского футбола
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