Николай Матвиенко близок к переходу в Арсенал / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Николай Матвиенко близок к переходу в лондонский Арсенал, сообщает Команда 1.

"Канониры" согласовали трансфер с "горняками". Однако теперь лондонцы выбирают между украинцем и защитником Фламенго Пабло Мари.

На руку Матвиенко играет то, что главный тренер бразильского клуба Жорже Жезуш не хочет отпускать своего футболиста в АПЛ, а сам клуб настаивает только на полноценном трансфере, а не аренде с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что Шахтер хочет получить за Матвиенко 35 млн евро. "Канониры" же хотели арендовать игрока и включить в сделку опцию выкупа.