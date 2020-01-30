Уайлдер: Фьюри придется избегать меня на протяжении 36 минут

Уайлдер вновь наехал на Фьюри / Yahoo Sports

Деонтей Уайлдер заявил, что Тайсон Фьюри будет вынужден избегать его на протяжении всех 12 раундов во время их реванша.

Однако боксер отметил, что в ринге все возможно.

"Когда прозвучит гонг, может случиться все что угодно. Сражаясь с таким парнем, как Фьюри, нужно сохранять бдительность", - цитирует Уайлдера Boxing News 24.

Чемпион по версии WBC добавил, что британец покажет свои боксерские навыки.

"В ринге время летит очень быстро. Ты пытаешься сделать все, к чему готовился. Фьюри покажет свои боксерские навыки, поэтому нужно не забывать о времени", - отметил Деонтей.

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Однако Уайлдер заявил, что Фьюри должен будет смотреть на часы.

"Но, учитывая мою силу, это Фьюри придется следить за часами и избегать меня на протяжении 36 минут", - сказал боксер.

Бой Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе. На кону будут стоять пояса по версии WBC и журнала The Ring.