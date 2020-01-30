Уайлдер: Фьюри придется избегать меня на протяжении 36 минут

Деонтей Уайлдер вновь наехал на Тайсона Фьюри перед их реваншем 22 февраля.
Деонтей Уайлдер заявил, что Тайсон Фьюри будет вынужден избегать его на протяжении всех 12 раундов во время их реванша.
Однако боксер отметил, что в ринге все возможно.
"Когда прозвучит гонг, может случиться все что угодно. Сражаясь с таким парнем, как Фьюри, нужно сохранять бдительность", - цитирует Уайлдера Boxing News 24.
Чемпион по версии WBC добавил, что британец покажет свои боксерские навыки.
"В ринге время летит очень быстро. Ты пытаешься сделать все, к чему готовился. Фьюри покажет свои боксерские навыки, поэтому нужно не забывать о времени", - отметил Деонтей.
Читайте такжеПсихология киллера: Уайлдер рассказал о настрое на бой с Фьюри
Однако Уайлдер заявил, что Фьюри должен будет смотреть на часы.
"Но, учитывая мою силу, это Фьюри придется следить за часами и избегать меня на протяжении 36 минут", - сказал боксер.
Бой Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе. На кону будут стоять пояса по версии WBC и журнала The Ring.