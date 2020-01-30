Экс-звезда Зари перешел в другой клуб УПЛ

Евгений Опанасенко перешел в Ворсклу / ФК Ворскла

Ворскла на своем официальном сайте объявила о трансфере защитника Евгения Опанасенко. Детали контракта не сообщаются.

Опанасенко является воспитанником запорожского Металлурга, позже выступал за Черноморец, однако по-настоящему известным стал в составе луганской Зари. Вместе с "черно-белыми" дважды выходил в групповой этап Лиги Европы.

Последним клубом в карьере украинца был турецкий Коньяспор, где он провел полтора года.

Ворскла сейчас находится на предпоследнем 11 месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 14 очков. Ниже только Карпаты, в активе которых 11 пунктов.

В 19 туре полтавчане сыграют на выезде против киевского Динамо. Это будет первый матч УПЛ, в котором задействуют систему VAR.