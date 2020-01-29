VAR в УПЛ: стал известен первый матч, в котором задействуют систему

Матч 19 тура УПЛ Динамо - Ворскла станет первым в истории чемпионата Украины, в котором задействуют систему VAR.

Об этом рассказал первый вице-президент УАФ Олег Протасов.

"После того как Динамо и Ворскла согласовали между собой, что их встреча в 19-м туре состоится не 23 февраля, как планировалось изначально, а 22-го, можно говорить о том, что именно этот матч станет первым, историческим поединком УПЛ, на котором будет применена система VAR", - цитирует Протасова официальный сайт УАФ.

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Также чиновник добавил, что пока есть возможность использовать нововведение лишь в одном матче игрового дня.

"Как известно, Украинская ассоциация футбола полностью профинансировала внедрения системы VAR в Украине, но пока у нас есть возможность использовать ее только в одном поединке в игровой день. К слову, 23-го числа VAR будет задействована уже на матче Шахтер - Десна. В любом случае, можно говорить, что инициативу президента УАФ Андрея Павелко по внедрению VAR реализовано, украинский футбол шагает в ногу со временем", - заявил Протасов.

Ранее система VAR тестировалась в матчах юношеского первенства Украины. Сейчас ее используют во множестве европейских чемпионатов, а также в Лиге чемпионов.

Динамо после 18 туров находятся на второй строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 36 очков. Киевляне отстают от Шахтера аж на 14 пунктов. В активе Ворсклы 14 очков и предпоследняя 11 строчка. Ниже только Карпаты с 11 пунктами.