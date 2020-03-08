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В Японии при странных обстоятельствах исчез украинский спортсмен

8 марта 2020, 08:36

Алексей Борисенко поехал в Японию, чтобы принять участие в марафоне. Однако забег отменили из-за коронавируса.

Алексей Борисенко
Алексей Борисенко пропал в Японии / Фото Facebook

Известный украинский спортсмен, марафонец и тренер Алексей Борисенко исчез в Японии. Связи с украинцем нет с 28 февраля.

Как пишут его друзья  в Facebook, Борисенко пошёл покорять Фудзияму  26 февраля, на третий день связь с ним пропала. Из-за плохих погодных условий официально операцию по поиску до сих пор так и не начали. Друзья Борисенко ищут местных альпинистов, которые пойдут на поиски украинского спортсмена.

Директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев сообщил, что спортсмен отправился в Японию, чтобы принять участие в марафоне. Однако забег отменили в связи с коронавирусом.

"Наше посольство активно занимается. Подключили всех, кого можно", - отметил Погорельцев, передает Украинская правда

Напомним, 5 марта в столице России в квартире обнаружили мертвыми 18-летнюю украинскую шахматистку Александру Вернигору и 26-летнего гроссмейстера Станислава Богдановича. У Богдановича и Вернигоры на головах были пакеты. Украинцы погибли, скорее всего, от отравления веселящим газом. Скорую помощь вызывали дважды, но было уже поздно - украинцев не удалось спасти. 

Алексей Борисенко Новости Японии новости Украины новости спорта коронавирус
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