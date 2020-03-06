Гибель украинских шахматистов в Москве: стали известны жуткие подробности

Станислав Богданович и Александра Вернигора погибли в Москве/ Фото twitter.com/drafts_2

В четверг, 5 марта, в столице России в квартире обнаружили мертвыми 18-летнюю украинскую шахматистку Александру Вернигору и 26-летнего гроссмейстера Станислава Богдановича. Стали известны подробности смерти украинцев в Москве.

Как сообщает Теlegram-канал Mash, у Богдановича и Вернигоры на головах были пакеты. Они погибли, скорее всего, от отравления. Скорую помощь вызывали дважды, было уже поздно.

Как сообщал Главред, погибших обнаружил отец девушки и вызвал полицию. Рядом с телами правоохранители нашли воздушные шары с закисью азота.

Александра Вернигора — профессиональная украинская шахматистка, она состоит рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Училась в МГУ.

Станислав Богданович — чемпион Украины по быстрым шахматам в 2013 году. Несколько дней назад сыграл за Россию в интернет-матче против Украины. После этого 27-летний гроссмейстер из Одессы оказался в базе сайта Миротворец.

Напомним, в Москве жертвами вечеринки с сухим льдом в банном комплексе стали три человека, еще семь - пострадали и находятся в реанимации.

В Сети появилось видео трагического случая в бане Москвы, где на праздновании дня рождения российской блогерши Екатерины Диденко погибли три человека.