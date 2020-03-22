Не боксом единым: Усик назвал свои любимые виды спорта

Супертяжеловес Александр Усик рассказал, какими видами спорта интересуется, помимо бокса.
Украинский супертяж Александр Усик, который недавно давал советы украинцам, как не подхватить опасный вирус, заявил, что следит за разными видами спорта, помимо бокса.
"Я смотрю другие виды спорта. Я смотрю футбол, баскетбол, бейсбол. Перед боксом я пару лет занимался бейсболом. Даже знаю правила этой игры. Еще смотрю UFC и хоккей", - заявил Усик во время прямого эфира в Instagram.
Напомним, что следующий бой украинца должен состояться 23 мая. Александр выйдет в ринг против британского боксера Дерека Чисоры.
Ранее Главред писал, что Александр Усик во время пандемии коронавируса из Китая, от которого уже начали умирать люди и в нашей стране, высказался о том, как нужно бороться в опасными вирусами.
"Если есть такая возможность, выезжайте за город, в лес, ходите по лесу и дышите, насыщайте себя кислородом. Когда организм насыщается кислородом, то кислород уничтожает так называемые вирусы, которые мы "хапаем" где-то в общественных местах".
Также напомним, Александр Усик поделился секретом о том, что не применяет свои профессиональные навыки в повседневной жизни. Так, боксер рассказал студентам КНУ имени Тараса Шевченко о том, что не может терпеть хулиганов, которые пристают к другим людям посреди улицы.