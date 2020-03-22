Не боксом единым: Усик назвал свои любимые виды спорта

Усик расссказал, какие вида спорта предпочитает, кроме бокса / Reuters

Украинский супертяж Александр Усик, который недавно давал советы украинцам, как не подхватить опасный вирус, заявил, что следит за разными видами спорта, помимо бокса.

"Я смотрю другие виды спорта. Я смотрю футбол, баскетбол, бейсбол. Перед боксом я пару лет занимался бейсболом. Даже знаю правила этой игры. Еще смотрю UFC и хоккей", - заявил Усик во время прямого эфира в Instagram.

Напомним, что следующий бой украинца должен состояться 23 мая. Александр выйдет в ринг против британского боксера Дерека Чисоры.

Ранее Главред писал, что Александр Усик во время пандемии коронавируса из Китая, от которого уже начали умирать люди и в нашей стране, высказался о том, как нужно бороться в опасными вирусами.

"Если есть такая возможность, выезжайте за город, в лес, ходите по лесу и дышите, насыщайте себя кислородом. Когда организм насыщается кислородом, то кислород уничтожает так называемые вирусы, которые мы "хапаем" где-то в общественных местах".

Также напомним, Александр Усик поделился секретом о том, что не применяет свои профессиональные навыки в повседневной жизни. Так, боксер рассказал студентам КНУ имени Тараса Шевченко о том, что не может терпеть хулиганов, которые пристают к другим людям посреди улицы.