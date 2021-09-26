"Лучший боец планеты": Сеть "взорвалась" после триумфа Усика в бою с Джошуа

Александр Усик победил Энтони Джошуа / REUTERS

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко записал видео после победы Александра Усика над Энтони Джошуа.

Вместе с ним Усика поздравил экс-тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко на видео в Instagram.

"Бой закончился, мы выиграли", – сказал Шевченко.

"Мы не зря переживали – и все получилось", – добавил Кличко.

Отметим, что после этих слов к легендам украинского спорта присоединился и сам Александр Усик.

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Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) прокомментировал победу чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Смело скажу, Усик – лучший боец планеты. А друг вот, вышел в ринг, но как лимон съел, даже не обнял. Это было красиво, ярко, волнительно, каждая секунда боя – шедевр от Саши", – написал Редкач в своем Instagram.

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко поздравил чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) с победой над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Нет слов. Просто самый лучший", – написал Зинченко в своем Instagram.

Бронзовая призерка Олимпиады в Токио Дарья Белодед отреагировала на победу чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Эмоции переполняют. Лучший", – написала Белодед в своем Instagram.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис прокомментировал победу Александра Усика над Энтони Джошуа.

"Должен поаплодировать Усику за отличное тактическое выступление сегодня. Для Джошуа это не конец пути, но не нужно быть таким осторожным и ждать 8-го раунда, чтобы покончить с соперником. Учись и становись лучше. Усик показал свою породу в ринге. Чемпион среди любителей. Олимпийский чемпион. Абсолютный чемпион мира в крузервейте и сейчас чемпион в супертяжах. Это стоило, чтобы идти длинный путь, усердно работать и упорно добиваться целей", – написал Льюис в Twitter.

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе и соперник Александра Усика Тони Белью прокомментировал победу украинца над Энтони Джошуа.

"Никто не перебоксирует Усика. Каким бы ты размером ни был, тебе его не перебоксировать", — сказал Белью в трансляции DAZN.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис-младший (34-2, 22 КО) прокомментировал победу чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Да, мужик, поздравляю тебя. Ты сделал это. Мои поздравления", – написал Руис в Instagram. Он также репостнул в сторис коллаж с Усиком.

Бывший претендент на титул чемпиона мира в полутяжелом весе Энтони Ярд (20-2, 19 КО) прокомментировал победу чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Я хотел, чтобы Джошуа победил, но это было отличное выступление Усика. Его карьерные достижения безумны", – написал Ярд в Twitter.

Бывший чемпион мира Серхио Мора прокомментировал победу Александра Усика над Энтони Джошуа.

"Усик – ох**нный пацан. Приходит на родину соперников и забирает их сердца", – написал Мора в Twitter.

Абсолютная чемпионка мира по боксу в среднем весе Кларисса Шилдс прокомментировала победу Александра Усика над Энтони Джошуа.

"Черт, поздравляю Усика, нового чемпиона мира в супертяжелом весе. Знала, что будет тяжелый бой, но жду, что Джошуа вернется и займется делом. Усик чертовски встряхнул супертяжелый дивизион. Вот так становятся чемпионами. Не то, что хотела увидеть. Но Александр этого точно заслужил", – написала Шилдс в Twitter.

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Впечатляющее выступление", – написал Хабиб в своем Instagram.

Легендарный британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал победу чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Усик вошел в историю. Никаких жалоб от Джошуа, но это тяжелое поражение. Он решил сразиться с лучшим боксером вне зависимости от весовой категории. Это не сработало, но он должен получить признание за это. Он был побежден лучшим человеком", – сказал Хирн в комментарии Sky Sport.

Известный боксер и блогер Джейк Пол прокомментировал победу Александра Усика над Энтони Джошуа.

"Вау. Какое выступление Усика в победном бою с Джошуа. Александр показал великолепное боксерское представление. Снимаю шляпу. Джошуа уже был в таком положении. Он воскреснет, как великие чемпионы. Черт, я шокирован. Хотел, чтобы победил Энтони", – написал Пол в своем Twitter.

Промоутер Лу Ди Белла прокомментировал победу чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Усик – ох**нный, приятный, харизматичный боец. Великолепный супертяжеловес и боксер P4P. Поздравляю моего друга Эгиса Климаса и всю команду Усика. Столько моих украинских друзей празднуют сейчас. Да здравствует Украина", – написал Ди Белла в Twitter.

Напомним, ранее Александр Усик в Лондоне победил британца Энтони Джошуа.

Усик отобрал у Джошуа пояса WBA, IBF, WBO и IBO.