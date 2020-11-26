Последнее фото с Марадоной вызвало скандал в Аргентине​

В Буэнос-Айресе началось прощание с Марадоной / Reuters

Последнее фото с легендарным футболистом Диего Марадоной вызвало споры и скандалы в Аргентине.

В начале ноября 2020-го Диего Марадона перенес операцию по удалению субдуральной гематомы. Это объемное скопление крови, которое давит на головной мозг. По словам врача, операция длилась 80 минут, прошла без всяких осложнений. На полное восстановление Марадоне отводился месяц. Однако у него возник синдром абстиненции – ломка.

Как пишет издание Сlarin, после операции на головном мозге врач Леопольд Луке опубликовал фото с Марадоной.

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Однако, фото разгневало болельщиков Марадоны, они считают, что Луке не имел права выкладывать фото в Сеть и представлять идола миллионов в образе больного старика.

Леопольдо попросил прощения и признался, что фото он разместил только после одобрения от самого Диего. Он хотел перекрыть образ Марадоны с того дня, когда он был госпитализирован и показать, что легенда чувствует себя хорошо.

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