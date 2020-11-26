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Последнее фото с Марадоной вызвало скандал в Аргентине​

26 ноября 2020, 18:50

Врач Леопольд Луке опубликовал фото с Марадоной после операции.

В Буэнос-Айресе началось прощание с Марадоной / Reuters

Последнее фото с легендарным футболистом Диего Марадоной вызвало споры и скандалы в Аргентине.

В начале ноября 2020-го Диего Марадона перенес операцию по удалению субдуральной гематомы. Это объемное скопление крови, которое давит на головной мозг. По словам врача, операция длилась 80 минут, прошла без всяких осложнений. На полное восстановление Марадоне отводился месяц. Однако у него возник синдром абстиненции – ломка.

Как пишет издание Сlarin, после операции на головном мозге врач Леопольд Луке опубликовал фото с Марадоной.

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Однако, фото разгневало болельщиков Марадоны, они считают, что Луке не имел права выкладывать фото в Сеть и представлять идола миллионов в образе больного старика.

Леопольдо попросил прощения и признался, что фото он разместил только после одобрения от самого Диего. Он хотел перекрыть образ Марадоны с того дня, когда он был госпитализирован и показать, что легенда чувствует себя хорошо.

Диего Марадона умер - о чем ранее сообщал Главред:

  • Легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Армандо Марадона скончался в возрасте 60 лет.
  • Недавно он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем - это произошло 30 октября. Марадона был госпитализирован для медобследования, но позже было объявлено, что он перенес операцию на мозге. 12 ноября его выписали.
  • Марадона был участником четырех чемпионатов мира, и одним из лучших футболистов во всем мире.
  • В Аргентине общенациональный траур из-за смерти Диего Марадоны. Три дня будут приспущены государственные флаги, а на телевидении не будет развлекательных программ.​

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