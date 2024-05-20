Против кого сборная Украины сыграет на Евро-2024: календарь матчей

Сборная Украины по футболу в четвертый раз подряд сыграет на чемпионате Европы - теперь подопечные Сергея Ребров выйдут на поля Германии

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Украина под началом Сергея Реброва на Евро-2024 - календарь матчей / коллаж Главред, фото УНИАН и UEFA

Сборная Украины по футболу нынешним летом сыграет на чемпионате Европы-2024, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Украинцы благодаря волевой победе над сборной Исландии в решающем матче плей-офф сумели пробиться на первенство континента.

Подопечные Сергея Реброва на групповом этапе турнира сыграют в группе Е, поединки которой пройдут на стадионах Мюнхена, Франкфурта-на-Майне, Кельна, Дюссельдорфа и Штутгарта. Их соперниками сборная Бельгии (с бельгийцами украинцы вообще сыграют первый раз в истории), а также сборные Румынии и Словакии.

Украинцы стартуют игрой против команды из страны мамалыги. Затем будем встреча со словаками, а закроет групповой этап для себя наша команда встречей с бельгийцами.

Кто такой Сергей Ребров? Сергей Станиславович Ребров — украинский футболист, нападающий и футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года — главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года — вице-президент Украинской ассоциации футбола, сообщает "Википедия".

Календарь сборной Украины на Евро-2024

17 июня, 16:00. Группа Е. Румыния – Украина.

21 июня, 16:00. Группа Е. Словакия – Украина.

26 июня, 19:00. Группа Е. Бельгия – Украина.

В плей-офф, согласно регламенту, выходят сборные, которые займут первые два места. Также в 1/8 попадут четыре сборные, которые займут третьи места в своих квартетах, но у них будут лучшие показатели забитых-пропущенных мячей.

Кроме того, подопечные Реброва сыграют несколько товарищеских матчах в ходе подготовки к Евро-2024.

Товарищеские матчи

3 июня, 21:45. Германия – Украина

7 июня. Польша – Украина

11 июня. Молдова – Украина

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