Против кого сборная Украины сыграет на Евро-2024: календарь матчей

Сборная Украины по футболу нынешним летом сыграет на чемпионате Европы-2024, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Украинцы благодаря волевой победе над сборной Исландии в решающем матче плей-офф сумели пробиться на первенство континента.
Подопечные Сергея Реброва на групповом этапе турнира сыграют в группе Е, поединки которой пройдут на стадионах Мюнхена, Франкфурта-на-Майне, Кельна, Дюссельдорфа и Штутгарта. Их соперниками сборная Бельгии (с бельгийцами украинцы вообще сыграют первый раз в истории), а также сборные Румынии и Словакии.
Украинцы стартуют игрой против команды из страны мамалыги. Затем будем встреча со словаками, а закроет групповой этап для себя наша команда встречей с бельгийцами.
Кто такой Сергей Ребров?
Сергей Станиславович Ребров — украинский футболист, нападающий и футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года — главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года — вице-президент Украинской ассоциации футбола, сообщает "Википедия".
Календарь сборной Украины на Евро-2024
17 июня, 16:00. Группа Е. Румыния – Украина.
21 июня, 16:00. Группа Е. Словакия – Украина.
26 июня, 19:00. Группа Е. Бельгия – Украина.
В плей-офф, согласно регламенту, выходят сборные, которые займут первые два места. Также в 1/8 попадут четыре сборные, которые займут третьи места в своих квартетах, но у них будут лучшие показатели забитых-пропущенных мячей.
Кроме того, подопечные Реброва сыграют несколько товарищеских матчах в ходе подготовки к Евро-2024.
Товарищеские матчи
3 июня, 21:45. Германия – Украина
7 июня. Польша – Украина
11 июня. Молдова – Украина
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