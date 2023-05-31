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"Ты что, дебил?": известный футболист наехал на пророссийского Ломаченко

Ангелина Подвысоцкая
31 мая 2023, 17:48 обновлено 31 мая, 17:52
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Боксер Ломаченко разнылся из-за того, что его якобы засудили во время боя с Девином Хэйни - проиграл по единогласному решению судей.
Василий Ломаченко, Артем Федецкий
Артем Федецкий жестко обозвал Ломаченко / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/lomus_17, скриншот из видео

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий жестко "наехал" на боксера Василия Ломаченко, который оскандалился из-за своей пророссийской позиции. Футболист обозвал боксера и сказал, что ему все равно на карьеру Ломаченко. Об этом он заявил в интервью Брутальному футболу.

Стоит напомнить, что Ломаченко якобы засудили в бою с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни. Ломаченко проиграл единогласным решением судей.

"Говорят, что Ломаченко засудили. Да мне [неценз.] (все равно - Главред) на него. Просто стыдно, как у этого человека еще есть совесть перевязывать флаг Украины у себя на плечах", – сказал Федецкий.

видео дня

О также заявил, что из-за пророссийской позиции Ломаченко за него просто невозможно болеть.

"Это [неценз.] (плохой человек - Главред). За него просто невозможно болеть. Вы видите, какая там вата в голове? "Я поеду и буду помогать ортодоксальной церкви". Или кому там? Московский патриархат, он ходит в церковь и печет какие-то плясочки. Вася, ты что, дебил?" – добавил футболист.

Он не смог поддержать и известного боксера Александра Усика, который является кумом Ломаченко. Футболист отметил, что Усик не общается с Ломаченко, но при этом даже не повлиял никак на своего кума, у которого такая лояльная к РФ позиция.

"Усик с Ломаченко не общается. Вася – ватник, он никого не слушает. Да [неценз.] (все равно - Главред) на такого кума. Что с такого кума, если он ватник? Я подробностей не знаю. У тебя кум – ватник, как Ломаченко, но ты его любишь. Какая твоя реакция? Что ты сделаешь? Ты либо его поддерживаешь, либо шлешь [неценз.] (в направлении российского корабля - Главред). Третьего варианта нет", – уверен Федецкий.

Скандалы с Ломаченко

Ранее на своей странице в Instagram Ломаченко публиковал коллаж, намекающий на единство украинцев и жителей страны-агрессора - россиян.

Позднее боксер угодил в грандиозный скандал, опубликовав видео с епископом УПЦ (МП) Лукой (Андреем Коваленко). Болельщики жестко раскритиковали боксера, посоветовав переехать в Россию и сдать украинский паспорт.

Позднее Василий Ломаченко опубликовал фото того, как он выпекает просфоры в Киево-Печерской Лавре - вместе со священнослужителями УПЦ (МП).

Впоследствии Ломаченко попросту закрыл свой профиль в Instagram для пользователей из Украины.

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Василий Ломаченко Артем Федецкий новости спорта
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