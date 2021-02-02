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Украинская легкоатлетка установила исторический мировой рекорд

2 февраля 2021, 21:50

Личный рекорд Ярославы на соревнованиях под закрытой крышей до этого момента составлял 202 см.

Ярослава Магучих установила рекорд / IAAF

Украинская спортсменка, прыгунья в высоту Ярослава Магучих с результатом 206 см выиграла международный турнир в Словении. Этот результат стал лучшим в истории среди всех спортсменок до 20 лет.

Так, 19-летняя легкоатлетка из Днепра с первой попытки взяла победную высоту, также установив рекорд Украины по прыжкам в высоту в помещении.

Второе место заняла киевлянка Юлия Левченко (196 см), а третья строчка у представительницы Беларуси Карины Демидик (193 см).

Стоит отметить, что личный рекорд Ярославы на соревнованиях под закрытой крышей до этого момента составлял 202 см.

Результат в 206 см является третьим в истории среди всех легкоатлеток на планете. Мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещениях составляет 208 см и был установлен Кайсой Бергквист 14 лет назад.

Справка: Ярослава Магучих победительница юниорского чемпионата мира и Европы.

В 2019 году ее признали лучшей молодой легкоатлеткой мира.

По итогам 2020 года Магучих вошла в тройку лучших легкоатлеток мира в прыжках в высоту. Ее лучшим результатом на открытом воздухе является высота 2,04.

Как ранее сообщал Главред:

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Украинская легкоатлетка установила исторический мировой рекордУкраинская легкоатлетка установила исторический мировой рекорд
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